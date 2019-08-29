2019/08/29 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادكشفت وزارة الداخلیة، الخمیس، عن وجود خطة شاملة لتعزیز الامن على الحدود لاسیما مع سوریا باستخدام وسائل تكنولوجیة وتقنیة حدیثة تساعد على ضبط الحدود.وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في مؤتمر صحفي بأربیل، إن ”الحكومة العراقیة تبدي حرصا كبیرا على تأمین حدودھا الدولیة بالتنسیق مع اقلیم كردستان العراق”.وأوضح ان”وزیر الداخلیة العراقي یاسین الیاسري سیعقد قریبا اجتماعا مع الجھات المعنیة في اقلیم كردستان العراق لبحث عدد من القضایا الخاصة بأمن الحدود وتبادل المعلومات الاستخباریة والتنسیق في الجرائم الجنائیة وغیرھا”.واكد ان”أمن العراق واحد سواء في الاقلیم أو بغداد”، لافتا الى”قرب عودة اكثر من 45 الف شخص من قوات الامن وحرس الحدود المفصولین بعد تسویة ملفاتھم”

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية من اربيل.. حزمة قرارات بشأن الحدود.. تأمين وإعادة مفصولين) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية من اربيل.. حزمة قرارات بشأن الحدود.. تأمين وإعادة مفصولين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).