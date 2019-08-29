كازاخستان: تسجیل 180 إتحاداً دينياً في ألماتي

2019/08/29 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفید التقاریر بأن هناك 180 إتحاداً دینیاً من 17 مذهباً تم تسجیلها رسمیاً في مدينة “ألماتي” الكازاخستانية.وأن مدینة ألماتي بوصفها أکبر مدینة علی مستوی کازاخستان فیها 113 مکاناً دینیاً منها 50 مسجداً، و19 کنیسة أرثوذکسیة، وکنیستین کاثولیکیتین، وكنيسة يهودية، ومعبر بوذي، وعمارات دینیة أخری للبروتستان والیهود.ویزور أکثر من 70 ألف شخص المساجد یومیاً، …

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