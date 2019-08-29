المكمل الغذائي الأفضل لصحة الدماغ

2019/08/29 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قال خبراء الصحة إن محاولة الحفاظ على صحة الدماغ أمر هام في أي عمر، حيث يمكن إجراء تعديلات بسيطة على نمط الحياة للحد من مخاطر التدهور المعرفي.ووجدت دراسة أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، نشرت في المجلة الأمريكية لطب الشيخوخة، أن الاستهلاك اليومي لشكل معين من الكركومين (المكون الأساسي في […]

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