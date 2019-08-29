الكعبي: الإسرائيليون يدخلون العراق بجوازات أميركية مزورة.. امرأة تمتلك معسكراً في أربيل!

2019/08/29 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

قال أمين عام "حركة النجباء"، أكرم الكعبي، اليوم الخميس، إن الإسرائيليين يدخلون العراق، بجوازات سفر أميركية مزورة، فيما كشف عن وجود امرأة اسرائيلية، تمتلك معسكراً في أربيل بإقليم كردستان، حسب قوله.

وذكر الكعبي، خلال برنامج " وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة "دجلة" وتابعته (بغداد اليوم)، إن "العراق لم يستهدف بطائرة أف 35 وإنما بطائرات مسيرة"، مشيراً إلى أن "الطائرة المسيرة التي اسقطت في حزام بغداد، كانت أميركية".

وأضاف، بشأن مقتل مسؤول الدعم اللوجستي باللواء 45 بالحشد الشعبي، كاظم علي محسن (ابو علي الدبي)، أنه "قصف داخل قضاء القائم، وليس على الحدود مع سوريا".

وعن التصريحات التي تتحدث عن تواجد لعناصر إسرائيلية في العراق، أكد الكعبي، أن "الاسرائيليين يدخلون بجوزات سفر أميركية مزورة إلى البلاد"، مبيناً أن النجباء تعرف "أماكن توجد الإسرائيليين في السفارة الأميركية، وقاعدة عين الأسد"، كاشفاً بذت الوقت عن نشاط لامرأة "إسرائيلية برتبة جنرال تدخل العراق، وتمتلك معسكراً في أربيل".

وبشأن عدد القوات الأميركية في العراق، قال أن "الرئيس الأميركي ترامب، لا يعرف عدد القوات الأميركية في العراق".

وعن قتال "حركة النجباء" في سوريا، والاتهامات التي توجه إليها بشأن إحراج الحكومة العراقية، وخاصة السابقة برئاسة حيدر العبادي، قال الكعبي، إن "وجودنا في سوريا مصدر إحراج لداعمي الإرهاب فقط، وليس العراق، وكان قتالنا في حلب السورية دفاعا عن "الزينبيات"، مشيراً إلى أن "الحركة بدأت بالانسحاب التكتيكي من الأراضي السورية".

وتشهد المنطقة تصعيدا خطيرا، على خلفية تعرض مقرات عسكرية ومستودعات أسلحة تابعة للحشد الشعبي للتفجير، اتهم الأخير إسرائيل والولايات المتحدة بالضلوع فيها، فيما نفى البنتاغون، الأربعاء (21 اب 2019)، تورط الولايات المتحدة بذلك.

وجددت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الثلاثاء (27 اب 2019)، نفيها لأي دور للولايات المتحدة في تفجيرات مستودعات الحشد الشعبي في العراق، مؤكدة أن جميع الاتهامات لها بهذا الصدد باطلة.

وأعلنت قوات الحشد الشعبي في وقت سابق، أنها تعرضت لقصف قرب الحدود مع سوريا تم من قبل طائرات مسيرة إسرائيلية بدعم أمريكي، وأسفر عن مقتل اثنين من مقاتلي الحشد وإصابة آخر في قصف بطائرتين مسيرتين مجهولتين استهدفتا نقطة ثابتة للواء 45 التابع للحشد في قضاء القائم بمحافظة الأنبار، على الحدود مع سوريا.

وكان نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، قد اتهم الاربعاء (21 آب 2019)، القوات الأميركية بإدخال طائرات إسرائيلية لاستهداف مقرات الحشد العسكرية داخل البلاد.

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