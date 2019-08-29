“سوريا أختنا الكبرى”… حضور إماراتي وعُماني قوي في معرض دمشق الدولي

2019/08/29 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس شاركت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان في الدورة 61 لمعرض دمشق الدولي بوفدين كبيرين من رجال الأعمال والشركات الكبرى.وقد أبدى أعضاء الوفدين رغبة في الإسهام والمشاركة في إعادة إعمار سوريا وتحسين الأجواء والعلاقات والمناخات الاقتصادية مع سوريا.كما عبر الوفدان عن اهتمامهما في الاستثمار في قطاعات الزراعة والمواد الغذائية

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