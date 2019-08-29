2019/08/29 | 22:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة النقل ، اليوم الخميس ، ان مراصد الهيئة العامة

للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية مساء اليوم شمال

شرق خانقين وشمال شرق بغداد الساعة 07،45،32 بالتوقيت المحلي للبلاد

.وذكرت الوزارة في بيان ، إن "قوتها بلغت 3،5 درجة على مقياس رختر, حيث

تبعد 46 كم شمال شرق خانقين وحوالي 180 كم شمال شرق بغداد ولم يشعر

بها المواطنون ولم ترد لنا اي انباء عن حصول أضرار .



ونهيب

بالمواطنيين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار

الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزة أرضية على بعد 180 كم شمال شرق بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هزة أرضية على بعد 180 كم شمال شرق بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).