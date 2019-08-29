باللّهجة العراقية.. نتنياهو يُهدّد إيران: ديروا بالكم

2019/08/29 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق خاطب رئيس الوزراء #الاسرائيلي #بنيامين_نتنياهو، اليوم الخميس، #حزب_الله وإيران، باللهجة العراقية، متوعداً إياهم باحباط مشروع صواريخهم الدقيقة.نتنياهو غرَّد عبر حسابه بـ”تويتر”: «كشفنا اليوم #النقاب عن […]

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