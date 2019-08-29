2019/08/29 | 22:21

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الشهيد أبو عدنان الحسيني ...



تأريخٌ جهادي حافل

العراقامن

الشهيد أبو عدنان الحسيني ...



تأريخٌ جهادي حافل

الخميس 29 أغسطس 2019 - 22:00

منذ شبابه حمل السلاح ضد الظلم والجور وشارك في العديد من المعارك ضمن قوات بدر ضد الطاغية المقبور"صدام حسين" وبعد سقوط الصنم وفي عام 2014 عاد الشهيد مرة اخرى ليشهر سلاحه ضد عصابات "داعش" ملبياً بذلك نداء المرجعية العليا بالجهاد الكفائي ..



انه الشهيد السيد ابو عدنان الحسيني .

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