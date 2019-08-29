العبادي يحذر من الاحباط الذي يواجه الشباب الذي قد يصل الى اليأس

2019/08/29 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، من الاحباط الذي يواجه الشباب في العراق.واكد العبادي خلال لقائه مجموعة من الشباب من مختلف المحافظات أهمية ان يكون للشباب دور في القرار السياسي من خلال المشاركة في الانتخابات لانهم يملكون وعي ونصح كبير” مشيراً الى “دور الشباب في رسم مستقبل وتدعيم مؤسسات الدولة وهم امل العراق”.وبين […]

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