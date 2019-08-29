2019/08/29 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GpSh-P-i4T0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قصيدة شيبة شيبة - الحاج باسم الكربلائي) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قصيدة شيبة شيبة - الحاج باسم الكربلائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).