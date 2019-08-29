مسلحون يسلبون سائقي 4 شاحنات في المقدادية

2019/08/29 | 22:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر محلي، اليوم الخميس، بان مسلحين قاموا بتسليب سائقي 4 شاحنات في المقدادية.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "مسلحين يستقلون سيارة نيسان باترول، قاموا بتسليب اصحاب 4 شاحنات من اموال ومستمسكات واطلاق النار على اطارات الشاحنة بدون خسائر بشرية في اطراف قضاء المقدادية قرب منطقة شوك الريم".

واضاف ان "القوات الامنية فتحت تحقيق بالحادثة".

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