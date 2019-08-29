روسيا تسدد ديونها وتعود لمجلس أوروبا

2019/08/29 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أكملت روسيا تسديد ما تبقى من الديون المستحقة عليها من رسوم العضوية المجمدة سابقا في مجلس أوروبا وذلك على خلفية بوادر تبعث على تفاؤل حذر ببدء تغير موقف الغرب تجاه روسيا.ويقضي القرار الحكومي بتخصيص قرابة 54.7 مليون دولار من الميزانية الفيدرالية الروسية لتحويلها إلى ميزانية مجلس أوروبا وميزانيات هيئاتها التالية: الصندوق الاحتياطي […]

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