عماد علي - ما يُحسب على احزاب الاسلام السياسي في كوردستان من الضرر العام اكثر من غيره

2019/08/29 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عماد_علي لو لم نبالغ في تقديرنا للاسباب الموجبة في امر ايجابية او سلبية وجود الاحزاب الكوردستانية و في مقدمتها الاسلامية منها، فلابد ان نشير الى الظروف السياسية التي اوجدت هذه الاحزاب و انتشارها و تمددها او توسع نطاق عملها على حساب مستقبل هذه الامة و مصلحته المستقبلية ايت يمكن العمل عليها قبل اي شيء اخر.قد يسال البعض مع ذاته حول وجوب الاحزاب او النطيمات قبل اي شيء، لماذا الاحزاب الاسلامية السياسية موجودة......

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