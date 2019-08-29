2019/08/29 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور إبن الجوزى يفترى منامات شيطانية فى رؤية الله جل وعلا إبن الجوزى ( 510 : 597 ) من أبرز رُسُل الوحى الشيطانى للمحمديين ( 5 )مقدمة1 ـ بدأ الصوفية فى إفتراء منامات يزعمون فيها رؤية النبى محمد ورؤية الله جل وعلا ، وينسبون للرسول كلاما وحوارا ، وينسبون لرب العزة جل وعلا كلاما وحوارا .وبهذا تخففوا من إختراع السند والعنعنة فيما أسموه بالحديث النبوى والحديث القدسى ، بل ويحظى أحدهم بالتصد......

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