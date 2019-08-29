تطوير لاصق إلكتروني لاسلكي يرصد العمليات الحيوية البشرية

2019/08/29 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة ابتكر عدد من العلماء ملصقا إلكترونيا مرنا يعمل على مراقبة نشاط نبضات القلب والتنفس والعضلات لاسلكيا.ويأمل الفريق أن يتاح استخدام هذا الابتكار أولا لمراقبة المرضى الذين يعانون من اضطرابات القلب أو النوم، والتي تحتاج إلى مراقبة مستمرة.ويتم توصيل الملصق الناعم المرن على الرسغ، ويحتوي على أجهزة استشعار في الداخل لقياس وظائف […]

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