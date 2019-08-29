2019/08/29 | 22:49

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بالصور ..



حريق يلتهم مطعم كنتاكي هاوس في حي الحسين بكربلاء المقدسة

تعرض مطعم كنتاكي هاوس وسط مدينة كربلاء المقدسة، الخميس، الى حريق

كبير دون وقوع خسائر بشرية.وقال مراسل افاق في كربلاء المقدسة، ان “الحريق نشب في الطابق الثاني

من المطعم ملحقا اضرارا مادية بأثاث وممتلكات المطعم دون خسائر

بشرية”.واضاف “ان فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق حال وصولها

الى مكان الحادث والحيلولة دون عبوره الى المطاعم والمحال المجاورة”.

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