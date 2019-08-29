الكشف عن مخالفات في أحد مواقف وزارة الداخلية ببغداد

2019/08/29 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… كشفت لجنة تدقيقية تابعة لمديرية حقوق الإنسان في مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية عن وجود مخالفات قانونية وادارية في موقف تابع لأحد مراكز الشرطة ببغداد، الرصافة.وذكر بيان للمفتشية حصلت عليه / بدر نيوز/ ، ان “التدقيق الذي أجرته مديرية حقوق الإنسان في مفتشية الداخلية للموقف الخاص بأحد مراكز الشرطة ببغداد أظهر […]

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