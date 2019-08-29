أستراليا: شحن المناعة ضد السرطان

2019/08/29 | 22:52

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اكتشف باحثون في أستراليا طريقة جديدة لشحن جهاز المناعة في الجسم للمساعدة في محاربة السرطان، عن طريق محاكاة الطريقة التي يعرقل بها أحد البروتينات عمل

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