2019/08/29 | 22:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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اكتشف باحثون في أستراليا طريقة جديدة لشحن جهاز المناعة في الجسم للمساعدة في محاربة السرطان، عن طريق محاكاة الطريقة التي يعرقل بها أحد البروتينات عمل
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أستراليا: شحن المناعة ضد السرطان) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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