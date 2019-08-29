بالفيديو.. الدفاع المدني يخمد حريقاً اندلع بأحد المطاعم وسط كربلاء

2019/08/29 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسل وكالة نون الخبرية، الخميس، ان فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حريق اندلع بأحد المطاعم وسط كربلاء.وذكر مراسلنا، ان حريقاً نشب في غرفة العمال بالمطعم، ما ادى الى احتراق الجزء العلوي من المطعم.

واضاف، ان فرق الدفاع المدني سيطرت بشكل كامل على الحادث، مؤكداً عدم وجود اي خسائر بشرية.

وافاد مراسلنا في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن فرق الدفاع المدني تكافح حريقاً اندلع بأحد المطاعم في حي الحسين وسط كربلاء.

كرار الاسدي - كربلاء

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