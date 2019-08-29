2019/08/29 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسل وكالة نون الخبرية، اليوم الخميس، ان فرق الاطفاء تكافح حريقاً اندلع في احد المطاعم بكربلاء.وقال مراسلنا، ان حريقاً كبيراً نشب بأحد المطاعم في منطقة حي الحسين وسط كربلاء، مبيناً، ان فرق الاطفاء تكافح الحريق الان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل .. فرق الاطفاء تكافح حريقاً اندلع بأحد المطاعم في كربلاء) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل .. فرق الاطفاء تكافح حريقاً اندلع بأحد المطاعم في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).