فنانة كويتية تثير ضجة بسبب صورة مع عمرو دياب و”زوجته”

2019/08/29 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..



تصدرت الفنانة الكويتية هند البلوشي، اليوم الخميس، موقع “إنستغرام”، بعد نشرها صورة مع المطرب عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني.

وتسببت البلوشي في ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها الصورة لوصفها الفنانة المصرية دينا الشربيني بأنها زوجة عمرو دياب.

وعلقت الفنانة الكويتية على الصورة التي تجمعها بعمرو ودينا: “صدفة جميلة جمعتني بالعالمي المميز عمرو دياب وزوجته الفنانة دينا الشربيني”.

وتابعت “سجلت لحظة من أسعد اللحظات في حياتي كما سجل بفنه تاريخا لا يكرر”.

وكشفت الفنانة بهذا التعليق بقصد أو دون قصد عن طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني، بوصفها علاقتهما بالمتزوجين.

وتساءل عدد من المتابعين عن حقيقة الزواج من عدمه، فيما قدم البعض الآخر التهاني لهما.

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