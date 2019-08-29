2019/08/29 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: i1UtzY1Nb1k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طرق بسيطة وأنيقة للفة التوربان) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. طرق بسيطة وأنيقة للفة التوربان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).