2019/08/29 | 23:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شلوشي: الوجود الأجنبي على الأرض العراقية هو إغواء سياسي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: FrUxEG4ebuM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شلوشي: الوجود الأجنبي على الأرض العراقية هو إغواء سياسي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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