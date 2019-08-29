الإمارات تؤكد شن مقاتلاتها غارات في عدن وهادي يستنكر

2019/08/29 | 23:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، ان مقاتلات اماراتية شنت ضربات جوية في عدن جنوبي اليمن ضد من اسمتها "تنظيمات إرهابية" هاجمت قوات "التحالف" بالمدينة.

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