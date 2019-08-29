مشاركة 1700 شركة عربية وأجنبية بمعرض دمشق الدولي

2019/08/29 | 23:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قال مدير مؤسسة المعارض والأسواق الدولية غسان الفاكياني إن معرض دمشق الدولي في دورته الحالية يشهد أكبر مشاركة في تاريخ المعرض منذ عام 1954، حيث بلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة عربية وأجنبية.وأضاف الفاكياني لـ”سبوتنيك”، وتابعتها /المعلومة/، أن “وفود من الإمارات وسلطنة عمان في معرض دمشق مع رئيس الوزراء السوري المهندس عماد […]

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