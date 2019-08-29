2019/08/29 | 23:09

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الثقافة تنعى إبراهيم الخياط: كان صورة مائزة عن الرجل النقابي المت

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الثقافة تنعى إبراهيم الخياط: كان صورة مائزة عن الرجل النقابي المتفاني والدؤوب

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