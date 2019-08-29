الغزي يلتقي السفير الكويتي ويؤكد عمق العلاقات الثنائية بين الشعبين الجارين

2019/08/29 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث الأمين العام لمجلس الوزراء السيد حميد الغزي مع السفير الكويتي في بغداد السيد سالم الزمانان، تطورات المشهد الإقليمي، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

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وأكد الأمين العام في بيان تلقته "الغد برس"، أهمية "التواصل بين الجهات المعنية بتفعيل مخرجات مؤتمر الكويت الدولي، بما ينسجم وتوجهات الحكومتين في تقوية العلاقات لتحقيق ما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين".

وتطرق الجانبان، وفقا للبيان الى "عدد من القضايا المرتبطة بالمشاريع التي تنفذها الكويت في محافظة البصرة، وإمكانية تسهيل إجراءات التنفيذ، لاسيما المتعلقة بميناء ام قصر وإكمال المستشفى الكويتي في المحافظة، فضلا عن الإتفاق على مواقع إنشاء استراحات وعيادات ومراكز صحية على مسار زائري العتبات المقدسة من الكويتيين".





وفي السياق ذاته وعد الأمين العام "بتقديم التسهيلات كافة لتجاوز الحلقات الزائدة للمضي في تنفيذ المشاريع، فيما بين الزمانان إستعداد شركات بلاده للدخول الى السوق العراقية من خلال تبني المشاريع الإستثمارية في مختلف القطاعات، وبناء على ما سيحدده العراق".

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