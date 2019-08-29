أسقف جورجي : الزيارة الأربعينية محرك الأمل والرحمة

2019/08/29 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد الاسقف الجورجي مالخاز بمراسم الزيارة الاربعينية وعدّها بمثابة محرك الامل والرحمة والعاطفة على الصعيد العالمي.وقال القس مالخاز، في كلمته اثناء اجتماع تخصصي حول شخصية الامام الحسين عليه السلام في الفكر المسيحي في جامعة “الامام الصادق (ع)” بطه5ران برعاية مؤسسة الاستراتيجيات المعاصرة في الجامعة، معربا عن سروره لمشاركته في الملتقى، معتبراً ان العيش معاً …

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