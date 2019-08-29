2019/08/29 | 23:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أكد الأمين العام لحركة النجباء، أكرم الكعبي، الخميس (29 اب 2019)، دعم ومساندة حركته للجيش العراقي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الكعبي: من يؤيد اضعاف الجيش العراقي ليس شريفاً.. يوسف الناصري استقال قبل 6 أشهر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ بغداد
أكد الأمين العام لحركة النجباء، أكرم الكعبي، الخميس (29 اب 2019)، دعم ومساندة حركته للجيش العراقي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الكعبي: من يؤيد اضعاف الجيش العراقي ليس شريفاً.. يوسف الناصري استقال قبل 6 أشهر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكعبي: من يؤيد اضعاف الجيش العراقي ليس شريفاً.. يوسف الناصري استقال قبل 6 أشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).