الكعبي: من يؤيد اضعاف الجيش العراقي ليس شريفاً.. يوسف الناصري استقال قبل 6 أشهر

2019/08/29 | 23:17

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بغداد اليوم _ بغداد

أكد الأمين العام لحركة النجباء، أكرم الكعبي، الخميس (29 اب 2019)، دعم ومساندة حركته للجيش العراقي...





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