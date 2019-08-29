عقوبات إمريكية على  فلسطينيين ولبناني و4 كيانات لبنانية لصلات بحماس وحزب الله

2019/08/29 | 23:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / متابعةفرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة مواطنين فلسطينيين ومواطن لبناني واحد بسبب “ضلوعهم في أنشطة لحركة حماس” بالإضافة إلى أربعة كيانات لبنانية لتقديمها الدعم لـ”حزب الله”.

ووفقا لوزارة الخزانة الأمريكية، فقد فرضت واشنطن العقوبات على “جمّال ترست بنك” (Jammal Trust Bank)، وهو أحد أكبر البنوك اللبنانية، بحجة تقديمه الدعم المالي لـ”حزب الله” الموجود ضمن القائمة السوداء في الولايات المتحدة.

وأضافت أنه تم فرض قيود أخرى على ثلاث شركات تأمين مرتبطة بالمصرف اللبناني، وفقا للولايات المتحدة.

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