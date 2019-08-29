2019/08/29 | 23:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افراد القافلة هم من محافظات طهران وكلستان وكرمان واصفهان وخراسان الجنوبية وخراسان الرضوية وسيشاركون في مسيرة اربعينية الامام الحسين (عليه السلام) وسيصلون الى كربلاء عبر طريق النجف.حيث بدأت قافلة انصار الحسين (عليه السلام) مسيرتها راجلة من مدينة مشهد المقدسة باتجاه كربلاء.وقال مسؤول القافلة “علي بور” ان القافلة تضم 100 شخص وبأعمار تتراوح بين …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قافلة انصار الحسين (ع) تبدأ مسيرتها راجلة من مشهد الى كربلاء المقدسة النعيم نيوز.

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