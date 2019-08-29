2019/08/29 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- :red_circle: المبعوث الأممي الى سوريا جير بيدرسون : سأزور واشنطن وطهران في الأيام القادمة

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