2019/08/29 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امانة مجلس الوزراء تنفي تعطيل الدوام الرسمي الاحد المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/29 | 23:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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