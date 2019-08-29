2019/08/29 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح عبد الرزاق للعهد: الحكومة تتعامل الان بمجاملة زائدة واتخاذ موقف جريء لن يغضب أمريكا

- لدينا معركة سياسية ودبلوماسية يمكن للعراق لعب دور كبير

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