2019/08/29 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجيفي: الوضع السني متشرذم وقد نذهب للمعارضة بهذه الحالة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/29 | 23:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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