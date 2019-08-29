للمرة الثانية.. انطلاق تظاهرة ليلية في منطقة الطف شرقي كربلاء وقطع جزء من الطريق العام (فيديو)

2019/08/29 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسل وكالة نون الخبرية، الخميس، بأن اهالي منطقة الطف (الجرية) تظاهروا للمرة الثانية خلال 10 ايام، مطالبين بتحسين واقع الخدمات لمنطقتهم بشكل عام وتحسين واقع الكهرباء بشكل خاص.

وذكر مراسلنا، ان محتجون قطعوا جزءً من الشارع الذي يربط قضاء الحسينية (شرقي كربلاء) ومركز المحافظة، مطالبين بتحسين واقع الخدمات في منطقتهم، وكذلك طالبوا بتزويد حصتهم الكاملة من الطاقة الكهربائية اسوة ببقية مناطق المحافظة.

وقطع محتجون، مساء الاحد (18 آب 2019)، الطريق الرابط بين مركز محافظة كربلاء وقضاء الحسينية شرقي المحافظة احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي في منطقة الطف (الجرية) منذ يومين.

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بالفيديو..



محتجون يقطعون الطريق الرابط بين قضاء الحسينية ومركز كربلاء

كرار الاسدي - كربلاء

تصوير: حيدر الطفيلي

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