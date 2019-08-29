بالصور، العثور على مقبرة جماعية ايزيدية في شنگال

2019/08/29 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ شنگال قال مراسل ايزيدي 24 في قضاء شنگال ان المنظمة الايزيدية للتوثيق وبالتعاون مع مديرية شرطة شنگال عثروا على مقبرة جماعية تعود للايزيديين وسط القضاء الواقع غرب محافظة نينوى شمال العراق.مراسلنا أكد، انه بتعاون وثيق بين مديرية شرطة شنگال والمنظمة الايزيدية للتوثيق، تم تشكيل فريق تقصي للمعلومات والافادات الواردة بوجود مقبرة …

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