عاجل.. الامانة العامة لمجلس الوزراء تصدر بيانا بشأن عطلة الاحد 1 محرم 2019

2019/08/29 | 23:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنفي الامانة العامة لمجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي يوم الاحد المقبل.

وتدعو المواطنين كافة الى توخي الدقة ومراجعة المصادر الرسمية للدولة، وعدم الاعتماد على المواقع الوهمية ومطلقي الاشاعات.

وتؤكد انها تعتمد التوقيتات والتواريخ الزمنية الرسمية في اعلان العطل الرسمية المعتادة عبر موقعها الرسمي وفي صفحتها الموثقة عبر الفيسبوك.

لذا نسترعي الانتباه.

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