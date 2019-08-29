بعد مخاوف من عودة داعش.. طالباني يبحث استقرار المنطقة مع وفدين امريكي ونرويجي

2019/08/29 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقد نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني، اليوم الخميس، اجتماعين منفصلين مع وفد من القنصلية الامريكية في اربيل ووفد دبلوماسي بلجيكي وناقش معهما مواضيع الموازنة والنفط والامن والعلاقات بين اربيل وبغداد.وجاء في بيان لرئاسة حكومة الاقليم ورد لشفق نيوز، ان الاجتماعين اللذين عقدا في اربيل ، يوم الخميس، تحدث طالباني عن حماية امن واستقرار المنطقة بعد عودة ظهور المخاوف من فلول داعش في المناطق الحدودية، مشددا على استئناف تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي والخاصة بمصير المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل .واضاف البيان ان طالباني شرح للوفدين الزائرين خطوات التشكيلة الوزارية لحكومة اقليم كوردستان من اجل معالجة المشكلات وتحسين الخدمات ومواصلة وتعميم الاصلاحات بشكل اكبر واخر تطورات العلاقات بين اربيل وبغداد.واشار الى ان وفد القنصلية الامريكية كان مؤلفا فضلا عن القنصل العام ستيف فيغن، من مسؤول الشؤون السياسية والاقتصادية للقنصلية اندرو ليندز، مضيفا ان الوفد الدبلوماسي النرويجي كان مؤلفا من المبعوث الخاص للنرويج الى العراق سوريا كنوت لين رئيسا وعضوية كل من السفير النرويجي لدى بغداد طوني اليرز ونائب السفير رور هغسدال والمستشار الاقدم للسفارة.

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