الامانة العامة لمجلس الوزراء تنفي تعطيل الدوام الرسمي الاحد المقبل

2019/08/29 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت الامانة العامة لمجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي يوم الاحد المقبل.

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