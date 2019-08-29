المطران كبوجي “حارس القدس”

2019/08/29 | 23:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم المهندس باسل قس نصر الله مستشار مفتي سورية لم يكن المطران هيلاريون كبوجي يبحث عن الأضواء والشهرة عندما دافع عن الشعب الفلسطيني خلال وجوده الديني في القدس.لم يكن يبحث عن عن مصفقين له، ولا مهللين، ولا دروع تكريمية، يتلقاها من بعض المتسلقين.كان يمارس ما مارسه السيد المسيح منذ ألفي عام عندما حمل …

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