صحة الديوانية تنهي استعداداتها لشهر محرم

2019/08/29 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أنهت دائرة صحة الديوانية، اليوم الخميس، جميع استعداداتها لخطة الإسناد الطبي الطارئة بمناسبة حلول شهر محرم وذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام .

وقال مدير عام صحة الديوانية الدكتورة لمياء الحسناوي، في بيان تلقته "الغد برس"، ان "الدائرة شكلت غرفة عمليات لمتابعة الجهد الطبي والصحي والخدمي طيلة الايام العشرة الاولى من شهر محرم".

واوضحت ان "الدائرة وجهت باستنفار جميع الموارد الطبية والصحية ونشر سيارات الإسعاف الفوري وتهيئة المستشفيات والمراكز الصحية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وقناني الدم والأوكسجين فضلا عن متابعة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الأمراض الانتقالية ورصد جميع حالات التسمم الغذائي خلال توزيع وجبات الطعام في مجالس العزاء والمواكب الحسينية".

واضافت ان "الخطة شملت أيضا تنسيق وتنظيم الجهود والموارد الطبية والبشرية ،لتقديم أفضل الخدمات الطبية للزائرين المتوجهين الى مدينة كربلاء المقدسة".





ولفتت الى "نشر عدد من سيارات الإسعاف الفوري للمرابطة في المناطق والتقاطعات الرئيسية المهمة بالمحافظة لتقديم الإسعافات الأولية للمواطنين بالتنسيق مع الدوائر الأمنية والخدمية وتأمين الاحتياجات اللازمة داخل وخارج المحافظة".

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