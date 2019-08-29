2019/08/29 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الأمل موجــود

ميسون نعيم الرومي

اجـلبنكم يليلي والأمل موجود

يهب يوم الوطن ماضيه كله ايعود

يطرد شرذمه الجتنه مثل الدود

ميطول الزمن والزمن خو معدود

والخضراء تصبح سـجن ندريبه

اجلبنك يليلي الف تجليبه

***

اجلبنك يليلي والوطن مبيوع

كلشي انباع خالنـِابچي نصب ادموع

لـِفانـَه الضيم والحرمان ! شعبي ايلوع

آلاف الحمايه ..



اوما تِـفـيد ادروع

لو يصعـَد (سـِـمـَه) واحدكم انجيبه

اجلبنك يليلي الف تجليبه

***

اجلبنك يليلي والعراق انباگ

بگـتوْ ضحكة الأطفال والعشاگ

چـِـنتوْ بالغـَرِب تمشون راگ الراگ

واحدكم عـَـميل اوبالعصه ينساگ

(ملياردير) صار اومنتفخ جيبه

اجلبنك يليلي الف تجليبه

***

اجلبنك يليلي والشعـَب ميموت

خرايـِب يالوطن مابـقـَت بيك ابيوت

نهايتكم قريبه ..



من يصيح الصوت

يـِهـِب اعراقنه اشماله اوجنوبه اوكوت

ارصاصة شعبنه الخاين اتصيبه

اجلبنك يليلي الف تجليبه

***

اجلبنك يليلي ! الماضي خو معروف

تاريخ العراق اقراه وانت اتشوف

چم حاكم حكم يوم اوصبح منسوف

*(بالحفره) او(عبايه) امن الرعب والخوف

ما تنفع ختلته العاش بالخيبه

اجلبنك يليلي الف تجليبه

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*الحفرة اشارة الى حفرة صدام

*العباية ترمز الى رئيس وزراء العراق (نوري السعيد)

عند ارتداءه العباءة النسائية هروبا

من غضب الشعب في ثورة 14/ تموز/ 1958

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آب / 2019

ســـــــــــــتوكهولم

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