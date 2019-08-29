2019/08/29 | 23:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: scNAioYyg48

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القرار لكم | مفتشون لم تدرج اسمائهم بمعايير الاختيار .. مفاجأة يكشفها ملا طلال) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القرار لكم | مفتشون لم تدرج اسمائهم بمعايير الاختيار .. مفاجأة يكشفها ملا طلال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).