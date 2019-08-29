الوشوم بالألوان الزاهية.. عواقب غير حميدة

2019/08/29 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق توصلت #دراسة حديثة، إلى أن #الوشم ذا الألوان الزاهية قد يتسبب في تسرب #معادن ثقيلة إلى العقد اللمفاوية في #الجسم، الأمر الذي قد تكون له عواقب […]

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