امانة مجلس الوزراء تنفي تعطيل الدوام الرسمي الاحد

2019/08/29 | 23:49

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بغداد اليوم _ بغداد

نفت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس (29 اب 2019)، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاحد المقبل.

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