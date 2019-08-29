2019/08/29 | 23:51

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انفجار عبوة ناسفة في ناحية الشورة بمحافظة نينوى

اكد خالد الجار مدير ناحية الشورة عن انفجار عبوةناسفة

على دراجة نارية كان يستقلها شابين من أهالي الناحية بين قرية

عين الحارة وقرية الشويرتانية التابعة لناحية الشورة جنوب مدينة

الموصل وهناك شهيد واحد وجريح وقال الجار ان قوات الجيش طوقت مكان الحادث وتم نقل المصاب إلى

المستشفى لتلقي العلاج

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