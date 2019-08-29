2019/08/29 | 23:51
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بالفيديو - مدينة لنكرود في كيلان شمال #ايران
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو - مدينة لنكرود شمال ايران) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو - مدينة لنكرود شمال ايران) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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