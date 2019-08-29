فاجعة تضرب المدير الفني للمنتخب الإسباني الأول لويس إنريكي

2019/08/29 | 23:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أعلن لويس إنريكي، المدير الفني السابق لنادي برشلونة ومنتخب إسبانيا، وفاة ابنته أوكسانا ذات الـ 9 سنوات بعد صراع مع مرض السرطان استمر 5 أشهر.

وتولى إنريكي، البالغ من العمر 49 عامًا، تدريب إسبانيا في يوليو 2018، قبل أن يغادر في يوليو الماضي بسبب مرض ابنته.وأعلن الاتحاد الإسباني تعيين روبرتو مورينو، المدرب المساعد لإنريكي في قيادة منتخب إسبانيا، خلفًا له.وأصدر مدرب برشلونة السابق، بيانًا رسميًا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي أعلن من خلاله وفاة ابنته؛ وجاء البيان كالتالي:توفيت ابنتنا أوكسانا بعد هذا اليوم عن عمر يناهز 9 سنوات بعد قتال دام 5 أشهر مكثفة ضد الساركوما العظمية، نشكر كل من ساندنا ومن دعمنا بعد المودة التي تلقيناها خلال هذه الأشهر، كما أشكر موظفي مستشفيات سان خوان دي ديو وسانت باو على تفانيهم وعلاجهم، أشكر الأطباء والممرضات وجميع المتطوعين“.وأضاف ”نفتقدك كثيرًا ولكننا سنذكرك كل يوم بحياتنا على أمل أن نلتقي مرة أخرى في المستقبل؛ سوف تكون من يرشد عائلتنا“.انتهى

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