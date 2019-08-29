طالباني لوفد امريكي: أهمية إعادة البدء بتطبيق المادة 140

2019/08/29 | 23:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ناقش نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني، اليوم الخميس، في مدينة اربيل ، مع وفد من القنصلية الامريكية، ووفدا دبلوماسيا نرويجيا، مواضيع الموازنة، النفط، الأمن، والعلاقات بين اربيل وبغداد.

جاء ذلك خلال استقبال طالباني، للوفدين، كل على حدة، اذ ناقش نائب رئيس حكومة اقليم كردستان مسائل حفظ الأمن واستقرار المنطقة بعد ظهور مخاطر لبقايا فلول داعش الاجرامي في المناطق الحدودية، مؤكدا على أهمية اعادة البدء بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي والخاص بحل مشاكل المناطق المتنازع عليها.وشمل محور آخر من الاجتماعين، تسليط الضوء على الخطوات الجديدة لحكومة الاقليم، في سبيل حل المشاكل وتحسين الخدمات، وكذلك اوضح للوفدين الزائرين، تمديد وتعميم عملية الاصلاح والتطورات في العلاقات بين اربيل وبغداد.هذا وضم وفد القنصلية الامريكية، بالاضافة الى ستيفجن فيغن، القنصل الامريكي، ضم آندرو ليندر مسؤول الشؤون السياسية والاقتصادية في القنصلية، فيما ترأس الوفد النرويجي كنوت لين، الممثل النرويجي الخاص لشؤون سوريا والعراق، برفقة توني آليرز، السفير النرويجي في بغداد ورور هكسدال نائب القنصل والمستشار الاقدم للسفارة النرويجية في العراق.انتهى

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